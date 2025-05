PIT

Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint.

NaamPIT

PositieNo.1102

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad40,192,158,063,660,000

Maximale voorraad100,000,000,000,000,000

Totale voorraad100,000,000,000,000,000

Circulatiesnelheid0.4019%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.00000001,2021-04-15

Laagste prijs0,2021-05-05

Publieke blockchainBSC

