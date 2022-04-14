Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pudgy Penguins (PENGU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pudgy Penguins (PENGU) Informatie Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs. Officiële website: https://www.pudgypenguins.com Block explorer: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv

Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pudgy Penguins (PENGU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B Totale voorraad: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Circulerende voorraad: $ 62.86B $ 62.86B $ 62.86B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.66B $ 2.66B $ 2.66B Hoogste ooit: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Laagste ooit: $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 Huidige prijs: $ 0.029907 $ 0.029907 $ 0.029907 Meer informatie over Pudgy Penguins (PENGU) prijs

Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pudgy Penguins (PENGU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PENGU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PENGU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PENGU begrijpt, kun je de live prijs van PENGU token verkennen!

