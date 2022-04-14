Pendle (PENDLE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pendle (PENDLE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pendle (PENDLE) Informatie Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral. Officiële website: https://pendle.finance/ Whitepaper: https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper Block explorer: https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827

Pendle (PENDLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pendle (PENDLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 825.74M $ 825.74M $ 825.74M Totale voorraad: $ 281.53M $ 281.53M $ 281.53M Circulerende voorraad: $ 169.17M $ 169.17M $ 169.17M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Hoogste ooit: $ 7.53 $ 7.53 $ 7.53 Laagste ooit: $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 Huidige prijs: $ 4.881 $ 4.881 $ 4.881 Meer informatie over Pendle (PENDLE) prijs

Pendle (PENDLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pendle (PENDLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PENDLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PENDLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PENDLE begrijpt, kun je de live prijs van PENDLE token verkennen!

