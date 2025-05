PENDLE

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

NaamPENDLE

PositieNo.100

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)58.36%

Circulerende voorraad162,368,430.0490886

Maximale voorraad0

Totale voorraad281,527,448.45853144

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit7.517135769763217,2024-04-11

Laagste prijs0.033486880201439986,2022-11-09

Publieke blockchainETH





