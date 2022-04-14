Oraichain (ORAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Oraichain (ORAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Oraichain (ORAI) Informatie Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️. Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️. Officiële website: https://orai.io/ Whitepaper: https://docs.orai.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 Koop nu ORAI!

Oraichain (ORAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Oraichain (ORAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.58M $ 30.58M $ 30.58M Totale voorraad: $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M Circulerende voorraad: $ 13.82M $ 13.82M $ 13.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.75M $ 43.75M $ 43.75M Hoogste ooit: $ 17.43 $ 17.43 $ 17.43 Laagste ooit: $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 Huidige prijs: $ 2.212 $ 2.212 $ 2.212 Meer informatie over Oraichain (ORAI) prijs

Oraichain (ORAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Oraichain (ORAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORAI begrijpt, kun je de live prijs van ORAI token verkennen!

Hoe koop je ORAI? Wil je Oraichain (ORAI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ORAI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ORAI koopt op MEXC!

Oraichain (ORAI) Prijsgeschiedenis Door de ORAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ORAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ORAI Wil je weten waar je ORAI naartoe gaat? Onze ORAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ORAI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!