OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

NaamOGN

PositieNo.560

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)12.22%

Circulerende voorraad700,716,347

Maximale voorraad1,409,664,846

Totale voorraad1,409,664,846

Circulatiesnelheid0.497%

Uitgiftedatum2020-01-06 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.136 USDT

Hoogste prijs ooit3.38825924,2021-04-08

Laagste prijs0.04562278552399471,2025-04-07

Publieke blockchainETH

