OG (OG) Informatie OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards. Officiële website: https://www.socios.com/og/ Block explorer: https://chiliscan.com/token/0x19ca0f4adb29e2130a56b9c9422150b5dc07f294

OG (OG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OG (OG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 71.49M $ 71.49M $ 71.49M Totale voorraad: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Circulerende voorraad: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 83.09M $ 83.09M $ 83.09M Hoogste ooit: $ 25 $ 25 $ 25 Laagste ooit: $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 Huidige prijs: $ 16.617 $ 16.617 $ 16.617 Meer informatie over OG (OG) prijs

OG (OG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OG (OG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OG begrijpt, kun je de live prijs van OG token verkennen!

