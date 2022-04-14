Nolus Protocol (NLS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nolus Protocol (NLS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nolus Protocol (NLS) Informatie Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets. Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets. Officiële website: https://nolus.io/ Whitepaper: https://nolus.io/Nolus-Whitepaper.pdf Block explorer: https://explorer.nolus.io/ Koop nu NLS!

Nolus Protocol (NLS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nolus Protocol (NLS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 914.05M $ 914.05M $ 914.05M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M Hoogste ooit: $ 0.10808 $ 0.10808 $ 0.10808 Laagste ooit: $ 0.00500909008334699 $ 0.00500909008334699 $ 0.00500909008334699 Huidige prijs: $ 0.008516 $ 0.008516 $ 0.008516 Meer informatie over Nolus Protocol (NLS) prijs

Nolus Protocol (NLS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nolus Protocol (NLS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NLS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NLS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NLS begrijpt, kun je de live prijs van NLS token verkennen!

Hoe koop je NLS? Wil je Nolus Protocol (NLS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NLS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NLS koopt op MEXC!

Nolus Protocol (NLS) Prijsgeschiedenis Door de NLS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NLS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NLS Wil je weten waar je NLS naartoe gaat? Onze NLS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NLS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!