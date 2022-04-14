Nil Token (NIL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nil Token (NIL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nil Token (NIL) Informatie Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications. Officiële website: https://www.nillion.com/ Whitepaper: https://docs.nillion.com/ Block explorer: https://mintscan.io/nillion

Nil Token (NIL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nil Token (NIL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 60.34M $ 60.34M $ 60.34M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 195.15M $ 195.15M $ 195.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 309.20M $ 309.20M $ 309.20M Hoogste ooit: $ 2.8799 $ 2.8799 $ 2.8799 Laagste ooit: $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 Huidige prijs: $ 0.3092 $ 0.3092 $ 0.3092 Meer informatie over Nil Token (NIL) prijs

Nil Token (NIL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nil Token (NIL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NIL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NIL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NIL begrijpt, kun je de live prijs van NIL token verkennen!

Hoe koop je NIL? Wil je Nil Token (NIL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NIL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NIL koopt op MEXC!

Nil Token (NIL) Prijsgeschiedenis Door de NIL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NIL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NIL Wil je weten waar je NIL naartoe gaat? Onze NIL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NIL token!

