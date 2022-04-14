LayerNet (NET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LayerNet (NET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LayerNet (NET) Informatie LayerNet is building the gaming layer on Telegram. LayerNet is building the gaming layer on Telegram. Officiële website: https://layernet.ai/ Whitepaper: https://layernet-ai.gitbook.io/docs Block explorer: https://solscan.io/token/hwTWfDEzrAwrqKR98voJVAAD5CBkhUcG9NxWNfx2mSn Koop nu NET!

LayerNet (NET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LayerNet (NET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 68.54K $ 68.54K $ 68.54K Hoogste ooit: $ 0.0602 $ 0.0602 $ 0.0602 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00008568 $ 0.00008568 $ 0.00008568 Meer informatie over LayerNet (NET) prijs

LayerNet (NET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LayerNet (NET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NET begrijpt, kun je de live prijs van NET token verkennen!

Hoe koop je NET? Wil je LayerNet (NET) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NET te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NET koopt op MEXC!

LayerNet (NET) Prijsgeschiedenis Door de NET prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NET prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NET Wil je weten waar je NET naartoe gaat? Onze NET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NET token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!