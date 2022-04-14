BOBO (BOBO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BOBO (BOBO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BOBO (BOBO) Informatie Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions. Officiële website: https://www.bobothebear.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295

BOBO (BOBO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BOBO (BOBO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.46M $ 25.46M $ 25.46M Totale voorraad: $ 66.48T $ 66.48T $ 66.48T Circulerende voorraad: $ 66.13T $ 66.13T $ 66.13T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.57M $ 26.57M $ 26.57M Hoogste ooit: $ 0.0000036 $ 0.0000036 $ 0.0000036 Laagste ooit: $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 Huidige prijs: $ 0.000000385029 $ 0.000000385029 $ 0.000000385029 Meer informatie over BOBO (BOBO) prijs

BOBO (BOBO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BOBO (BOBO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOBO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOBO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOBO begrijpt, kun je de live prijs van BOBO token verkennen!

Hoe koop je BOBO? Wil je BOBO (BOBO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BOBO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

BOBO (BOBO) Prijsgeschiedenis Door de BOBO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BOBO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BOBO Wil je weten waar je BOBO naartoe gaat? Onze BOBO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOBO token!

