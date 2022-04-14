NATIX Network (NATIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NATIX Network (NATIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NATIX Network (NATIX) Informatie NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX's flagship product "Drive&" uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. Officiële website: https://www.natix.network/ Whitepaper: https://docs.natix.network/whitepaper Block explorer: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX

NATIX Network (NATIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NATIX Network (NATIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.98M $ 30.98M $ 30.98M Totale voorraad: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Circulerende voorraad: $ 40.60B $ 40.60B $ 40.60B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 76.30M $ 76.30M $ 76.30M Hoogste ooit: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 Laagste ooit: $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 Huidige prijs: $ 0.000763 $ 0.000763 $ 0.000763 Meer informatie over NATIX Network (NATIX) prijs

NATIX Network (NATIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NATIX Network (NATIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NATIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NATIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NATIX begrijpt, kun je de live prijs van NATIX token verkennen!

NATIX Network (NATIX) Prijsgeschiedenis Door de NATIX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NATIX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NATIX Wil je weten waar je NATIX naartoe gaat? Onze NATIX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NATIX token!

