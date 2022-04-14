Myro (MYRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Myro (MYRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Myro (MYRO) Informatie Myro is a decentralized cryptocurrency that is powered by the Solana blockchain. It is a community-driven project that is dedicated to making cryptocurrency more accessible and fun for everyone. Myro is a decentralized cryptocurrency that is powered by the Solana blockchain. It is a community-driven project that is dedicated to making cryptocurrency more accessible and fun for everyone. Officiële website: https://myrothedog.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/HhJpBhRRn4g56VsyLuT8DL5Bv31HkXqsrahTTUCZeZg4 Koop nu MYRO!

Myro (MYRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Myro (MYRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.54M $ 19.54M $ 19.54M Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 944.20M $ 944.20M $ 944.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.69M $ 20.69M $ 20.69M Hoogste ooit: $ 0.44752 $ 0.44752 $ 0.44752 Laagste ooit: $ 0.001825863093187265 $ 0.001825863093187265 $ 0.001825863093187265 Huidige prijs: $ 0.02069 $ 0.02069 $ 0.02069 Meer informatie over Myro (MYRO) prijs

Myro (MYRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Myro (MYRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MYRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MYRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MYRO begrijpt, kun je de live prijs van MYRO token verkennen!

Hoe koop je MYRO? Wil je Myro (MYRO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MYRO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MYRO koopt op MEXC!

Myro (MYRO) Prijsgeschiedenis Door de MYRO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MYRO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MYRO Wil je weten waar je MYRO naartoe gaat? Onze MYRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MYRO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!