Infiblue World (MONIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Infiblue World (MONIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Infiblue World (MONIE) Informatie Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking. Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking. Officiële website: https://infiblue.world/ Whitepaper: https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026 Block explorer: https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3 Koop nu MONIE!

Infiblue World (MONIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Infiblue World (MONIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 45.56M $ 45.56M $ 45.56M Hoogste ooit: $ 0.7599 $ 0.7599 $ 0.7599 Laagste ooit: $ 0.00868728746424539 $ 0.00868728746424539 $ 0.00868728746424539 Huidige prijs: $ 0.02278 $ 0.02278 $ 0.02278 Meer informatie over Infiblue World (MONIE) prijs

Infiblue World (MONIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Infiblue World (MONIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MONIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MONIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MONIE begrijpt, kun je de live prijs van MONIE token verkennen!

Hoe koop je MONIE? Wil je Infiblue World (MONIE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MONIE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MONIE koopt op MEXC!

Infiblue World (MONIE) Prijsgeschiedenis Door de MONIE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MONIE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MONIE Wil je weten waar je MONIE naartoe gaat? Onze MONIE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MONIE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!