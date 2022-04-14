Massa (MAS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Massa (MAS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Massa (MAS) Informatie Massa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications. Officiële website: https://massa.net/ Whitepaper: https://docs.massa.net/ Block explorer: https://explorer.massa.net/

Massa (MAS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Massa (MAS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.10B Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.15M Hoogste ooit: $ 0.199 Laagste ooit: $ 0.00854628143080398 Huidige prijs: $ 0.00835

Massa (MAS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Massa (MAS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAS begrijpt, kun je de live prijs van MAS token verkennen!

