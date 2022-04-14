MARS4 (MARS4) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MARS4 (MARS4), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MARS4 (MARS4) Informatie Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. Officiële website: https://www.mars4.me/ Whitepaper: https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87 Koop nu MARS4!

MARS4 (MARS4) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MARS4 (MARS4), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 212.03K $ 212.03K $ 212.03K Totale voorraad: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Circulerende voorraad: $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 341.56K $ 341.56K $ 341.56K Hoogste ooit: $ 0.08849 $ 0.08849 $ 0.08849 Laagste ooit: $ 0.000085287249370008 $ 0.000085287249370008 $ 0.000085287249370008 Huidige prijs: $ 0.00008539 $ 0.00008539 $ 0.00008539 Meer informatie over MARS4 (MARS4) prijs

MARS4 (MARS4) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MARS4 (MARS4) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MARS4 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MARS4 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MARS4 begrijpt, kun je de live prijs van MARS4 token verkennen!

MARS4 (MARS4) Prijsgeschiedenis Door de MARS4 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MARS4 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MARS4 Wil je weten waar je MARS4 naartoe gaat? Onze MARS4 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MARS4 token!

