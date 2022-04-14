MAIV (MAIV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MAIV (MAIV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MAIV (MAIV) Informatie MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects. Officiële website: https://maiv.io/ Whitepaper: https://maiv.gitbook.io/maiv-finance Block explorer: https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a

MAIV (MAIV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MAIV (MAIV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Hoogste ooit: $ 0.0041831 $ 0.0041831 $ 0.0041831 Laagste ooit: $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 Huidige prijs: $ 0.0020003 $ 0.0020003 $ 0.0020003 Meer informatie over MAIV (MAIV) prijs

MAIV (MAIV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MAIV (MAIV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAIV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAIV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAIV begrijpt, kun je de live prijs van MAIV token verkennen!

MAIV (MAIV) Prijsgeschiedenis Door de MAIV prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

