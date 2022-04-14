LoopNetwork (LOOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LoopNetwork (LOOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LoopNetwork (LOOP) Informatie LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem. LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem. Officiële website: https://www.getloop.network/ Whitepaper: https://loopnetwork.gitbook.io/home/whitepaper-2.0 Block explorer: https://bscscan.com/token/0xcE186ad6430E2Fe494a22C9eDbD4c68794a28B35 Koop nu LOOP!

LoopNetwork (LOOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LoopNetwork (LOOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 180.70M $ 180.70M $ 180.70M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Hoogste ooit: $ 0.2854 $ 0.2854 $ 0.2854 Laagste ooit: $ 0.002182757752333215 $ 0.002182757752333215 $ 0.002182757752333215 Huidige prijs: $ 0.02656 $ 0.02656 $ 0.02656 Meer informatie over LoopNetwork (LOOP) prijs

LoopNetwork (LOOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LoopNetwork (LOOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOOP begrijpt, kun je de live prijs van LOOP token verkennen!

LoopNetwork (LOOP) Prijsgeschiedenis Door de LOOP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LOOP prijsgeschiedenis!

