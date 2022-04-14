Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Calcify Tech (CALCIFY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Calcify Tech (CALCIFY) Informatie Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources. Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources. Officiële website: https://calcifytech.cc/ Whitepaper: https://calcifytech.cc/whitepaper.html Block explorer: http://basescan.org/token/0x019029665a6e73ef98e1970f8a5434b3de38d41c Koop nu CALCIFY!

Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Calcify Tech (CALCIFY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 67.73M $ 67.73M $ 67.73M Hoogste ooit: $ 1.28514 $ 1.28514 $ 1.28514 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.03225 $ 0.03225 $ 0.03225 Meer informatie over Calcify Tech (CALCIFY) prijs

Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Calcify Tech (CALCIFY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CALCIFY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CALCIFY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CALCIFY begrijpt, kun je de live prijs van CALCIFY token verkennen!

Hoe koop je CALCIFY? Wil je Calcify Tech (CALCIFY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CALCIFY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CALCIFY koopt op MEXC!

Calcify Tech (CALCIFY) Prijsgeschiedenis Door de CALCIFY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CALCIFY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CALCIFY Wil je weten waar je CALCIFY naartoe gaat? Onze CALCIFY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CALCIFY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!