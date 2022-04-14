iMe Lab (LIME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in iMe Lab (LIME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

iMe Lab (LIME) Informatie iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram. iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram. Officiële website: https://imem.app/ Whitepaper: https://imem.gitbook.io/faq-eng Block explorer: https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU Koop nu LIME!

iMe Lab (LIME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor iMe Lab (LIME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.63M $ 7.63M $ 7.63M Totale voorraad: $ 996.08M $ 996.08M $ 996.08M Circulerende voorraad: $ 754.34M $ 754.34M $ 754.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M Hoogste ooit: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Laagste ooit: $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 Huidige prijs: $ 0.01011 $ 0.01011 $ 0.01011 Meer informatie over iMe Lab (LIME) prijs

iMe Lab (LIME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van iMe Lab (LIME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LIME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LIME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LIME begrijpt, kun je de live prijs van LIME token verkennen!

iMe Lab (LIME) Prijsgeschiedenis Door de LIME prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LIME prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LIME Wil je weten waar je LIME naartoe gaat? Onze LIME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LIME token!

