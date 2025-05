LIME

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

NaamLIME

PositieNo.1010

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.06%

Circulerende voorraad754,341,628

Maximale voorraad996,079,000

Totale voorraad996,079,000

Circulatiesnelheid0.7573%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.4022838344046823,2021-11-16

Laagste prijs0.003896189795708121,2022-11-09

Publieke blockchainBSC

InleidingiMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.