Love Earn Enjoy (LEE) Informatie Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences. Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences. Officiële website: https://cheelee.io/ Whitepaper: https://cheelee.io/pdf/WP_eng.pdf?v=1682408299963 Block explorer: https://bscscan.com/token/0xE37DbF20A4fFf3B88233e456355dc49B76B6fe19 Koop nu LEE!

Love Earn Enjoy (LEE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Love Earn Enjoy (LEE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.87B $ 10.87B $ 10.87B Hoogste ooit: $ 4.999 $ 4.999 $ 4.999 Laagste ooit: $ 0.6890666926565885 $ 0.6890666926565885 $ 0.6890666926565885 Huidige prijs: $ 1.553 $ 1.553 $ 1.553 Meer informatie over Love Earn Enjoy (LEE) prijs

Love Earn Enjoy (LEE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Love Earn Enjoy (LEE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LEE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LEE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LEE begrijpt, kun je de live prijs van LEE token verkennen!

