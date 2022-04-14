LocaGo (LCG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LocaGo (LCG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LocaGo (LCG) Informatie LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development. LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development. Officiële website: https://locago.tech/ Whitepaper: https://locago.gitbook.io/locago-whitepaper-official Block explorer: https://bscscan.com/token/0xea76bd66ad2c5545973eaefd2d74a40dfe336c6e Koop nu LCG!

LocaGo (LCG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LocaGo (LCG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Hoogste ooit: $ 0.0486 $ 0.0486 $ 0.0486 Laagste ooit: $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 Huidige prijs: $ 0.0002519 $ 0.0002519 $ 0.0002519 Meer informatie over LocaGo (LCG) prijs

LocaGo (LCG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LocaGo (LCG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LCG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LCG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LCG begrijpt, kun je de live prijs van LCG token verkennen!

LocaGo (LCG) Prijsgeschiedenis Door de LCG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LCG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LCG Wil je weten waar je LCG naartoe gaat? Onze LCG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LCG token!

