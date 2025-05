LCG

LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development.

NaamLCG

PositieNo.6067

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad0

Totale voorraad21 000 000 000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.03971587224102822,2024-08-20

Laagste prijs0.00019039860814458,2025-05-24

Publieke blockchainBSC

InleidingLocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.