PlatON (LAT) Informatie PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with "computing interoperability" as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs. Officiële website: https://platon.network/ Whitepaper: https://platon.network/pdf/en/PlatON_A_High-Efficiency_Trustless_Computing_Network_Whitepaper_EN.pdf Block explorer: https://scan.platon.network/

PlatON (LAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PlatON (LAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.19M $ 20.19M $ 20.19M Totale voorraad: $ 10.25B $ 10.25B $ 10.25B Circulerende voorraad: $ 6.70B $ 6.70B $ 6.70B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.87M $ 30.87M $ 30.87M Hoogste ooit: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 Laagste ooit: $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 Huidige prijs: $ 0.003012 $ 0.003012 $ 0.003012 Meer informatie over PlatON (LAT) prijs

PlatON (LAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PlatON (LAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LAT begrijpt, kun je de live prijs van LAT token verkennen!

