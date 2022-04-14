KASPY (KASPY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KASPY (KASPY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KASPY (KASPY) Informatie A meme token built on the Kaspa blockchain. born from a true story of resilience, where a three-legged cat was saved by selling crypto assets to cover the vet bills. A meme token built on the Kaspa blockchain. born from a true story of resilience, where a three-legged cat was saved by selling crypto assets to cover the vet bills. Officiële website: https://kaspy.io/ Block explorer: https://kas.fyi/token/krc20/KASPY Koop nu KASPY!

KASPY (KASPY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KASPY (KASPY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 333.33B $ 333.33B $ 333.33B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Hoogste ooit: $ 0.0000789 $ 0.0000789 $ 0.0000789 Laagste ooit: $ 0.000005574622151436 $ 0.000005574622151436 $ 0.000005574622151436 Huidige prijs: $ 0.0000149 $ 0.0000149 $ 0.0000149 Meer informatie over KASPY (KASPY) prijs

KASPY (KASPY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KASPY (KASPY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KASPY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KASPY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KASPY begrijpt, kun je de live prijs van KASPY token verkennen!

