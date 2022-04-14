Panther Protocol (ZKP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Panther Protocol (ZKP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Panther Protocol (ZKP) Informatie Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Officiële website: https://www.pantherprotocol.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic Block explorer: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173

Panther Protocol (ZKP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Panther Protocol (ZKP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 361.99M $ 361.99M $ 361.99M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.19M $ 6.19M $ 6.19M Hoogste ooit: $ 0.04868 $ 0.04868 $ 0.04868 Laagste ooit: $ 0.005932458710995027 $ 0.005932458710995027 $ 0.005932458710995027 Huidige prijs: $ 0.00619 $ 0.00619 $ 0.00619 Meer informatie over Panther Protocol (ZKP) prijs

Panther Protocol (ZKP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Panther Protocol (ZKP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZKP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZKP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZKP begrijpt, kun je de live prijs van ZKP token verkennen!

Panther Protocol (ZKP) Prijsgeschiedenis Door de ZKP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZKP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZKP Wil je weten waar je ZKP naartoe gaat? Onze ZKP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZKP token!

