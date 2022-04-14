Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Jerry The Turtle (JYAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Jerry The Turtle (JYAI) Informatie JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology. Officiële website: https://www.jerrytheturtle.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jerry The Turtle (JYAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M Totale voorraad: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Circulerende voorraad: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M Hoogste ooit: $ 0.00034477 $ 0.00034477 $ 0.00034477 Laagste ooit: $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 Huidige prijs: $ 0.000107038 $ 0.000107038 $ 0.000107038 Meer informatie over Jerry The Turtle (JYAI) prijs

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jerry The Turtle (JYAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JYAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JYAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JYAI begrijpt, kun je de live prijs van JYAI token verkennen!

