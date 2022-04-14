IX Swap (IXS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in IX Swap (IXS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

IX Swap (IXS) Informatie The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets. The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets. Officiële website: https://www.ixs.finance Whitepaper: https://ixswap.gitbook.io/ixs-gitbook Block explorer: https://etherscan.io/token/0x73d7c860998ca3c01ce8c808f5577d94d545d1b4 Koop nu IXS!

IX Swap (IXS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IX Swap (IXS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.28M $ 13.28M $ 13.28M Totale voorraad: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Circulerende voorraad: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.28M $ 13.28M $ 13.28M Hoogste ooit: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Laagste ooit: $ 0.008581049370066804 $ 0.008581049370066804 $ 0.008581049370066804 Huidige prijs: $ 0.0738 $ 0.0738 $ 0.0738 Meer informatie over IX Swap (IXS) prijs

IX Swap (IXS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IX Swap (IXS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IXS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IXS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IXS begrijpt, kun je de live prijs van IXS token verkennen!

Hoe koop je IXS? Wil je IX Swap (IXS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om IXS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je IXS koopt op MEXC!

IX Swap (IXS) Prijsgeschiedenis Door de IXS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de IXS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van IXS Wil je weten waar je IXS naartoe gaat? Onze IXS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IXS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!