Story (IP) Informatie Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story's "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as "IP Assets" on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol. Officiële website: https://www.story.foundation/ Whitepaper: https://www.story.foundation/whitepaper.pdf Block explorer: https://www.storyscan.xyz/

Story (IP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Story (IP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.05B $ 4.05B $ 4.05B Totale voorraad: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Circulerende voorraad: $ 312.79M $ 312.79M $ 312.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.12B $ 13.12B $ 13.12B Hoogste ooit: $ 15.021 $ 15.021 $ 15.021 Laagste ooit: $ 1 $ 1 $ 1 Huidige prijs: $ 12.933 $ 12.933 $ 12.933 Meer informatie over Story (IP) prijs

Story (IP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Story (IP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IP begrijpt, kun je de live prijs van IP token verkennen!

Story (IP) Prijsgeschiedenis Door de IP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de IP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van IP Wil je weten waar je IP naartoe gaat? Onze IP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IP token!

