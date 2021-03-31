Illuvium (ILV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Illuvium (ILV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Illuvium (ILV) Informatie Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Officiële website: https://illuvium.io/ Whitepaper: https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e Koop nu ILV!

Illuvium (ILV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Illuvium (ILV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 88.04M $ 88.04M $ 88.04M Totale voorraad: $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M Circulerende voorraad: $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 121.75M $ 121.75M $ 121.75M Hoogste ooit: $ 1,924.017 $ 1,924.017 $ 1,924.017 Laagste ooit: $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 Huidige prijs: $ 13.414 $ 13.414 $ 13.414 Meer informatie over Illuvium (ILV) prijs

Illuvium (ILV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Illuvium (ILV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ILV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ILV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ILV begrijpt, kun je de live prijs van ILV token verkennen!

