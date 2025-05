ILV

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

NaamILV

PositieNo.425

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)494.43%

Circulerende voorraad5,842,023.22858445

Maximale voorraad0

Totale voorraad9,021,378.48793561

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2021-03-31 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2868.94660798,2021-05-29

Laagste prijs10.04299974975683,2025-04-07

Publieke blockchainETH

