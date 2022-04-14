Hosky Token (HOSKY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hosky Token (HOSKY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hosky Token (HOSKY) Informatie Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Officiële website: https://hosky.io/ Whitepaper: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Block explorer: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Koop nu HOSKY!

Hosky Token (HOSKY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hosky Token (HOSKY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.15M $ 12.15M $ 12.15M Totale voorraad: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Circulerende voorraad: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 53.27M $ 53.27M $ 53.27M Hoogste ooit: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 Laagste ooit: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 Huidige prijs: $ 0.000000053274 $ 0.000000053274 $ 0.000000053274 Meer informatie over Hosky Token (HOSKY) prijs

Hosky Token (HOSKY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hosky Token (HOSKY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOSKY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOSKY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOSKY begrijpt, kun je de live prijs van HOSKY token verkennen!

Hosky Token (HOSKY) Prijsgeschiedenis Door de HOSKY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HOSKY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HOSKY Wil je weten waar je HOSKY naartoe gaat? Onze HOSKY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HOSKY token!

