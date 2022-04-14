Hive Intelligence (HINT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hive Intelligence (HINT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hive Intelligence (HINT) Informatie Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly. Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly. Officiële website: http://hiveintelligence.xyz Whitepaper: http://docs.hiveintelligence.xyz Block explorer: https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787 Koop nu HINT!

Hive Intelligence (HINT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hive Intelligence (HINT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 460.38M $ 460.38M $ 460.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Hoogste ooit: $ 0.04414 $ 0.04414 $ 0.04414 Laagste ooit: $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 Huidige prijs: $ 0.004275 $ 0.004275 $ 0.004275 Meer informatie over Hive Intelligence (HINT) prijs

Hive Intelligence (HINT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hive Intelligence (HINT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HINT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HINT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HINT begrijpt, kun je de live prijs van HINT token verkennen!

Wil je Hive Intelligence (HINT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HINT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Hive Intelligence (HINT) Prijsgeschiedenis Door de HINT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HINT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HINT Wil je weten waar je HINT naartoe gaat? Onze HINT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HINT token!

