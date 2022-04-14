Governance Health (GHT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Governance Health (GHT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Governance Health (GHT) Informatie HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition. HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition. Officiële website: https://heal3.com/ Whitepaper: https://heal3.com/docs/whitepapers/en/v2.0.pdf Block explorer: https://soneium.blockscout.com/token/0xcb46843Fe775EEC8499ccf18fb48B915A3Dae207 Koop nu GHT!

Governance Health (GHT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Governance Health (GHT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.31M $ 30.31M $ 30.31M Hoogste ooit: $ 1.72984 $ 1.72984 $ 1.72984 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.06061 $ 0.06061 $ 0.06061 Meer informatie over Governance Health (GHT) prijs

Governance Health (GHT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Governance Health (GHT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GHT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GHT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GHT begrijpt, kun je de live prijs van GHT token verkennen!

Hoe koop je GHT? Wil je Governance Health (GHT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GHT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GHT koopt op MEXC!

Governance Health (GHT) Prijsgeschiedenis Door de GHT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GHT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GHT Wil je weten waar je GHT naartoe gaat? Onze GHT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GHT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!