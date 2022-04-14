GAMESTOP (GAMESTOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GAMESTOP (GAMESTOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GAMESTOP (GAMESTOP) Informatie GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant. Officiële website: https://gmeethereum.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8

GAMESTOP (GAMESTOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GAMESTOP (GAMESTOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.50M $ 24.50M $ 24.50M Totale voorraad: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B Circulerende voorraad: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.06M $ 25.06M $ 25.06M Hoogste ooit: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 Laagste ooit: $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 Huidige prijs: $ 0.00005956 $ 0.00005956 $ 0.00005956 Meer informatie over GAMESTOP (GAMESTOP) prijs

GAMESTOP (GAMESTOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GAMESTOP (GAMESTOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GAMESTOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAMESTOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GAMESTOP begrijpt, kun je de live prijs van GAMESTOP token verkennen!

GAMESTOP (GAMESTOP) Prijsgeschiedenis Door de GAMESTOP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GAMESTOP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GAMESTOP Wil je weten waar je GAMESTOP naartoe gaat? Onze GAMESTOP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GAMESTOP token!

