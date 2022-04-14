Bonfida (FIDA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bonfida (FIDA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bonfida (FIDA) Informatie As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service. As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service. Officiële website: https://bonfida.org Whitepaper: https://www.bonfida.org/white-paper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/EchesyfXePKdLtoiZSL8pBe8Myagyy8ZRqsACNCFGnvp

Bonfida (FIDA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bonfida (FIDA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 81.19M $ 81.19M $ 81.19M Totale voorraad: $ 990.91M $ 990.91M $ 990.91M Circulerende voorraad: $ 990.91M $ 990.91M $ 990.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.19M $ 81.19M $ 81.19M Hoogste ooit: $ 1.8995 $ 1.8995 $ 1.8995 Laagste ooit: $ 0.052710001772348636 $ 0.052710001772348636 $ 0.052710001772348636 Huidige prijs: $ 0.08193 $ 0.08193 $ 0.08193 Meer informatie over Bonfida (FIDA) prijs

Bonfida (FIDA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bonfida (FIDA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FIDA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FIDA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FIDA begrijpt, kun je de live prijs van FIDA token verkennen!

Bonfida (FIDA) Prijsgeschiedenis Door de FIDA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FIDA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FIDA Wil je weten waar je FIDA naartoe gaat? Onze FIDA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FIDA token!

