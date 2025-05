FIDA

As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

NaamFIDA

PositieNo.448

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.73%

Circulerende voorraad990,911,588.914296

Maximale voorraad0

Totale voorraad990,911,600.267668

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit59.60906616921114,2021-11-03

Laagste prijs0.05631113555103228,2025-05-07

Publieke blockchainSOL

