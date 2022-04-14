Harvest Finance (FARM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Harvest Finance (FARM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Harvest Finance (FARM) Informatie Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations. Officiële website: https://harvest.finance/ Whitepaper: https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc Block explorer: https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D

Harvest Finance (FARM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Harvest Finance (FARM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.00M $ 18.00M $ 18.00M Totale voorraad: $ 690.42K $ 690.42K $ 690.42K Circulerende voorraad: $ 672.18K $ 672.18K $ 672.18K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.49M $ 18.49M $ 18.49M Hoogste ooit: $ 490.86 $ 490.86 $ 490.86 Laagste ooit: $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 Huidige prijs: $ 26.78 $ 26.78 $ 26.78 Meer informatie over Harvest Finance (FARM) prijs

Harvest Finance (FARM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Harvest Finance (FARM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FARM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FARM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FARM begrijpt, kun je de live prijs van FARM token verkennen!

Hoe koop je FARM? Wil je Harvest Finance (FARM) toevoegen aan je portfolio?

Harvest Finance (FARM) Prijsgeschiedenis Door de FARM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FARM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FARM Wil je weten waar je FARM naartoe gaat? Onze FARM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FARM token!

