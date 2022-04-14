Farcana (FAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Farcana (FAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Farcana (FAR) Informatie $FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement. $FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement. Officiële website: https://www.farcana.com Whitepaper: https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA Koop nu FAR!

Farcana (FAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Farcana (FAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.17M Totale voorraad: $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 3.97B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.48M Hoogste ooit: $ 0.0146 Laagste ooit: $ 0.000153115112753545 Huidige prijs: $ 0.000296 Meer informatie over Farcana (FAR) prijs

Farcana (FAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Farcana (FAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FAR begrijpt, kun je de live prijs van FAR token verkennen!

Hoe koop je FAR? Wil je Farcana (FAR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FAR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FAR koopt op MEXC!

Farcana (FAR) Prijsgeschiedenis Door de FAR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FAR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FAR Wil je weten waar je FAR naartoe gaat? Onze FAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FAR token!

