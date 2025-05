FAR

$FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement.

NaamFAR

PositieNo.1604

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad3,819,800,931

Maximale voorraad5,000,000,000

Totale voorraad5,000,000,000

Circulatiesnelheid0.7639%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.2153864988569902,2024-01-28

Laagste prijs0.000683358706846147,2025-05-31

Publieke blockchainMATIC

