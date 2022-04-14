Factor (FACT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Factor (FACT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Factor (FACT) Informatie Factor is a decentralized cryptographic compute network that turns compute power into real-world value by solving meaningful mathematical problems. Designed around the principle of Useful Proof-of-Work, Factor enables the factoring of large integers, a process at the core of modern encryption and digital security, to be distributed, verified, and rewarded transparently on-chain. Built for researchers, miners, developers, and institutions, Factor offers a fully open platform for Factoring-as-a-Service (FaaS). Anyone can post factoring challenges (bounties), participate in solving them, and access a verified, auditable record of activity through the network. Initial development funded by Coinbase. Officiële website: https://fact0rn.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1AJ5_MTIhdI-lz8X35WGi20JNnbN_q2vn/view Block explorer: https://factexplorer.io/ Koop nu FACT!

Factor (FACT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Factor (FACT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Totale voorraad: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Circulerende voorraad: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Hoogste ooit: $ 110 $ 110 $ 110 Laagste ooit: $ 1.7893721466391157 $ 1.7893721466391157 $ 1.7893721466391157 Huidige prijs: $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 Meer informatie over Factor (FACT) prijs

Factor (FACT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Factor (FACT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FACT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FACT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FACT begrijpt, kun je de live prijs van FACT token verkennen!

Hoe koop je FACT? Wil je Factor (FACT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FACT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FACT koopt op MEXC!

Factor (FACT) Prijsgeschiedenis Door de FACT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FACT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FACT Wil je weten waar je FACT naartoe gaat? Onze FACT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FACT token!

