Effect AI (EFFECT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Effect AI (EFFECT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Effect AI (EFFECT) Informatie Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence. Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence. Officiële website: https://effect.ai Whitepaper: https://docs.effect.ai/ Block explorer: https://solscan.io/token/EFFECT1A1R3Dz8Hg4q5SXKjkiPc6KDRUWQ7Czjvy4H7E Koop nu EFFECT!

Effect AI (EFFECT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Effect AI (EFFECT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Hoogste ooit: $ 0.109 $ 0.109 $ 0.109 Laagste ooit: $ 0.005641672870291553 $ 0.005641672870291553 $ 0.005641672870291553 Huidige prijs: $ 0.005973 $ 0.005973 $ 0.005973 Meer informatie over Effect AI (EFFECT) prijs

Effect AI (EFFECT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Effect AI (EFFECT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EFFECT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EFFECT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EFFECT begrijpt, kun je de live prijs van EFFECT token verkennen!

Hoe koop je EFFECT? Wil je Effect AI (EFFECT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om EFFECT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je EFFECT koopt op MEXC!

Effect AI (EFFECT) Prijsgeschiedenis Door de EFFECT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EFFECT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EFFECT Wil je weten waar je EFFECT naartoe gaat? Onze EFFECT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EFFECT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!