Dimitra Token (DMTR) Informatie Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. Officiële website: https://dimitra.io/ Whitepaper: https://dimitra.io/token Block explorer: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB

Dimitra Token (DMTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dimitra Token (DMTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.55M $ 6.55M $ 6.55M Totale voorraad: $ 971.07M $ 971.07M $ 971.07M Circulerende voorraad: $ 486.50M $ 486.50M $ 486.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.47M $ 13.47M $ 13.47M Hoogste ooit: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Laagste ooit: $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 Huidige prijs: $ 0.01347 $ 0.01347 $ 0.01347 Meer informatie over Dimitra Token (DMTR) prijs

Dimitra Token (DMTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dimitra Token (DMTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DMTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DMTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DMTR begrijpt, kun je de live prijs van DMTR token verkennen!

