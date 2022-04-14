DevvE (DEVVE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DevvE (DEVVE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DevvE (DEVVE) Informatie DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets. DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets. Officiële website: https://www.devve.io/ Whitepaper: https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09 Koop nu DEVVE!

DevvE (DEVVE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DevvE (DEVVE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.54M $ 40.54M $ 40.54M Totale voorraad: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Circulerende voorraad: $ 94.27M $ 94.27M $ 94.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 129.03M $ 129.03M $ 129.03M Hoogste ooit: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Laagste ooit: $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 Huidige prijs: $ 0.4301 $ 0.4301 $ 0.4301 Meer informatie over DevvE (DEVVE) prijs

DevvE (DEVVE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DevvE (DEVVE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEVVE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEVVE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEVVE begrijpt, kun je de live prijs van DEVVE token verkennen!

Hoe koop je DEVVE? Wil je DevvE (DEVVE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DEVVE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je DEVVE koopt op MEXC!

DevvE (DEVVE) Prijsgeschiedenis Door de DEVVE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DEVVE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DEVVE Wil je weten waar je DEVVE naartoe gaat? Onze DEVVE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DEVVE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!