CUDIS (CUDIS) Informatie Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world. Officiële website: https://www.cudis.xyz Whitepaper: https://whitepaper.cudis.xyz/ Block explorer: https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN

CUDIS (CUDIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CUDIS (CUDIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.34M $ 23.34M $ 23.34M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 247.50M $ 247.50M $ 247.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 94.31M $ 94.31M $ 94.31M Hoogste ooit: $ 0.17581 $ 0.17581 $ 0.17581 Laagste ooit: $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 Huidige prijs: $ 0.09431 $ 0.09431 $ 0.09431 Meer informatie over CUDIS (CUDIS) prijs

CUDIS (CUDIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CUDIS (CUDIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CUDIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CUDIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CUDIS begrijpt, kun je de live prijs van CUDIS token verkennen!

Hoe koop je CUDIS? Wil je CUDIS (CUDIS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CUDIS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

CUDIS (CUDIS) Prijsgeschiedenis Door de CUDIS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CUDIS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CUDIS Wil je weten waar je CUDIS naartoe gaat? Onze CUDIS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CUDIS token!

