Carbon Browser (CSIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Carbon Browser (CSIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Carbon Browser (CSIX) Informatie Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. Officiële website: https://carbon.website/ Whitepaper: https://carbon.website/whitepaper/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206

Carbon Browser (CSIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Carbon Browser (CSIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 964.49K $ 964.49K $ 964.49K Totale voorraad: $ 939.60M $ 939.60M $ 939.60M Circulerende voorraad: $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Hoogste ooit: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Laagste ooit: $ 0.002351089969543021 $ 0.002351089969543021 $ 0.002351089969543021 Huidige prijs: $ 0.002432 $ 0.002432 $ 0.002432 Meer informatie over Carbon Browser (CSIX) prijs

Carbon Browser (CSIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Carbon Browser (CSIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CSIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CSIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CSIX begrijpt, kun je de live prijs van CSIX token verkennen!

Hoe koop je CSIX? Wil je Carbon Browser (CSIX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CSIX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CSIX koopt op MEXC!

Carbon Browser (CSIX) Prijsgeschiedenis Door de CSIX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CSIX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CSIX Wil je weten waar je CSIX naartoe gaat? Onze CSIX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CSIX token!

