cSigma Finance (CSIGMA) Informatie cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield. cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield. Officiële website: https://www.csigma.finance/ Whitepaper: https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge Block explorer: https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db Koop nu CSIGMA!

cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor cSigma Finance (CSIGMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Hoogste ooit: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0101 $ 0.0101 $ 0.0101 Meer informatie over cSigma Finance (CSIGMA) prijs

cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van cSigma Finance (CSIGMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CSIGMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CSIGMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CSIGMA begrijpt, kun je de live prijs van CSIGMA token verkennen!

cSigma Finance (CSIGMA) Prijsgeschiedenis Door de CSIGMA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CSIGMA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CSIGMA Wil je weten waar je CSIGMA naartoe gaat? Onze CSIGMA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CSIGMA token!

