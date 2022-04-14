Cookie DAO (COOKIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cookie DAO (COOKIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cookie DAO (COOKIE) Informatie Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto's first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs. Officiële website: https://www.cookie.fun/ Whitepaper: https://assets.cdn.cookie3.co/assets/Cookie3_Litepaper.pdf Block explorer: https://basescan.org/token/0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F

Cookie DAO (COOKIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cookie DAO (COOKIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 67.86M $ 67.86M $ 67.86M Totale voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Circulerende voorraad: $ 613.13M $ 613.13M $ 613.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 110.67M $ 110.67M $ 110.67M Hoogste ooit: $ 0.82504 $ 0.82504 $ 0.82504 Laagste ooit: $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 Huidige prijs: $ 0.11067 $ 0.11067 $ 0.11067 Meer informatie over Cookie DAO (COOKIE) prijs

Cookie DAO (COOKIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cookie DAO (COOKIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COOKIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COOKIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COOKIE begrijpt, kun je de live prijs van COOKIE token verkennen!

Hoe koop je COOKIE? Wil je Cookie DAO (COOKIE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om COOKIE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Cookie DAO (COOKIE) Prijsgeschiedenis Door de COOKIE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de COOKIE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van COOKIE Wil je weten waar je COOKIE naartoe gaat? Onze COOKIE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COOKIE token!

