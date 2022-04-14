COMAI (COMAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in COMAI (COMAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

COMAI (COMAI) Informatie Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated. Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated. Officiële website: https://www.communeai.org/ Block explorer: https://explorer.comstats.org/#/ Koop nu COMAI!

COMAI (COMAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor COMAI (COMAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 369.32K $ 369.32K $ 369.32K Totale voorraad: $ 169.42M $ 169.42M $ 169.42M Circulerende voorraad: $ 71.16M $ 71.16M $ 71.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 879.29K $ 879.29K $ 879.29K Hoogste ooit: $ 2 $ 2 $ 2 Laagste ooit: $ 0.018996619659761273 $ 0.018996619659761273 $ 0.018996619659761273 Huidige prijs: $ 0.00519 $ 0.00519 $ 0.00519 Meer informatie over COMAI (COMAI) prijs

COMAI (COMAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van COMAI (COMAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COMAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COMAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COMAI begrijpt, kun je de live prijs van COMAI token verkennen!

Hoe koop je COMAI? Wil je COMAI (COMAI) toevoegen aan je portfolio?

COMAI (COMAI) Prijsgeschiedenis Door de COMAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de COMAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van COMAI Wil je weten waar je COMAI naartoe gaat? Onze COMAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COMAI token!

